Бывший пленник "ЛНР" потерял зрение во время пыток. Видео

Сергей Миронич, который вернулся из плена оккупантов на Донбассе, рассказал о последствиях пыток в подвале "ЛНР".

Из-за этого он частично потерял зрение, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Сергей Миронич

"У меня левая сторона не работает. Я не вижу на глаз. Этот (правый) глаз у меня будто в тумане", – отметил мужчина

Он в числе 12 бывших пленных проходит реабилизацию в Славянской районной центральной больнице.

В 2016 году так называемый военный суд "ЛНР" приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинению в работе на иностранные разведки, якобы он хотел устроить взрывы и подорвать бывшего главаря формирования Игоря Плотницкого.

Директор лечебного учреждения Светалан Коплянок рассказала, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обмен пленными с "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9. Второй этап состоялся в районе Счастья. Украина получила 11 бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.