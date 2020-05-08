Главная Новости
9 мая • обновлено в 01:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Бывший пленник "ЛНР" потерял зрение во время пыток. Видео

Читать материал на украинском

Сергей Миронич, который вернулся из плена оккупантов на Донбассе, рассказал о последствиях пыток в подвале "ЛНР".

Из-за этого он частично потерял зрение, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Сергей Миронич

Сергей Миронич

"У меня левая сторона не работает. Я не вижу на глаз. Этот (правый) глаз у меня будто в тумане", – отметил мужчина

Он в числе 12 бывших пленных проходит реабилизацию в Славянской районной центральной больнице.

В 2016 году так называемый военный суд "ЛНР" приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинению в работе на иностранные разведки, якобы он хотел устроить взрывы и подорвать бывшего главаря формирования Игоря Плотницкого.

Директор лечебного учреждения Светалан Коплянок рассказала, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обмен пленными с "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9. Второй этап состоялся в районе Счастья. Украина получила 11 бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
бедный пленик с катарактой жалутся в самой развитой медициной в евр.о... жопе"В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений. Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки. "Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пода-а-а-йте бедному слепому коту Базилио :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 274 тысячи.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги