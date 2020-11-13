Бывший пленник "ДНР" Асеев получил обещанную Зеленским квартиру. Фото
Станислав Асеев получил квартиру, которую ему в январе обещал президент
По его словам люди, которые занимались этим вопросом, почти ничего не сделали
Вопрос решился за последний месяц
Бывший пленник "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев13 ноября получил квартиру, которую ему обещал президент Владимир Зеленский.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Он также рассказал, что не обошлось без сложностей.
"Сегодня решился важный вопрос с жильем – и я получил обещанную президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали", – написал Асеев.
По его словам, вопрос решился за месяц благодаря вмешательству главы Офиса президента Андрея Ермака.
"За что я ему очень благодарен. Прежде всего потому, что теперь я смогу вывезти маму из оккупации и ей будет где жить. А сам смогу наконец-то не возвращаться каждый день к мыслям – не бросили ли ее в подвал за то, что говорил ее сын", – добавил Асеев.
Как сообщал OBOZREVATEL, Асеев был освобожден из плена террористов "ДНР" в декабре 2019 года, где он был приговорен к 15 годам тюрьмы якобы за шпионаж и другие преступления.