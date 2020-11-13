Бывший пленник "ДНР" Асеев получил обещанную Зеленским квартиру. Фото

Бывший пленник "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев13 ноября получил квартиру, которую ему обещал президент Владимир Зеленский.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Он также рассказал, что не обошлось без сложностей.

"Сегодня решился важный вопрос с жильем – и я получил обещанную президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали", – написал Асеев.

По его словам, вопрос решился за месяц благодаря вмешательству главы Офиса президента Андрея Ермака.

"За что я ему очень благодарен. Прежде всего потому, что теперь я смогу вывезти маму из оккупации и ей будет где жить. А сам смогу наконец-то не возвращаться каждый день к мыслям – не бросили ли ее в подвал за то, что говорил ее сын", – добавил Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Асеев был освобожден из плена террористов "ДНР" в декабре 2019 года, где он был приговорен к 15 годам тюрьмы якобы за шпионаж и другие преступления.