Освобожденные из плена "Л/ДНР" Руслан Шейтер, Александр Репетило и Роман Коркишко рассказали, что не получили ни копейки материальной помощи от государства и пожаловались на чиновников на местах.

Своими историями они поделились в интервью "Фактам". В частности Шейтер отметил, что не может трудоустроится в Харькове из-за постоянных проблем с документами.

"Теперь о помощи государства. Сначала надо было восстановить документы. Позвонили из министерства: "Вас ждут в миграционной службе, но у нас нет машин". Знакомый таксист согласился подъехать в "Лесную поляну" и отвез несколько человек на "бусике". А я и с заявлением и за готовым паспортом в миграционную службу ездил сам. Водительские права восстанавливал, когда был в Циблях. Мы с парнями скидывались и ездили в Переяслав-Хмельницкий", – поделился Шейтер.

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"Интереса здесь ко мне никто не проявляет. Разве что раз в месяц звонят от уполномоченного по правам человека и задают какие-то уточняющие вопросы. И все", – возмутился он.

Мужчина не получил материальной помощи и в Харькове, куда поехал после плена.

"Программа оказания материальной помощи от областной администрации существует только для тех, кто прописан в Харькове и в области. Я же прописан в Марьинском районе, поэтому мне ничего не положено. Помочь с жильем тут не могут. А с работой — только направить в центр занятости. Министерство ветеранов вообще прервало со мной всяческую связь с тех пор, как я уехал из Киева", – добавил бывший узник.

Репетило, который живет с семьей в Мариуполе, рассказал похожую историю. Ему обещали помощь от Красного Креста, однако на деле оказалось, что надеяться не на что. Власти Мариуполя также не согласились помочь.

"Отправился в районную администрацию: "Я бывший пленный, мне сказали, что будет помощь какая-то. Чем можете помочь?" Девушка ответила, что сначала помощь получают нуждающиеся мариупольчане, потом переселенцы, "а потом вы", – рассказал мужчина.

Коркишко же столкнулся с еще более сложной ситуацией – все его родные остались на оккупированных территориях.

"С 10 февраля нахожусь в Мариуполе. Живу на деньги, которые семья умудряется присылать, чтобы я оплатил хостел. В соцслужбе сказали: "Можем похлопотать, чтобы вы пожили при храме. Если будете там выполнять какую-то работу, раз в день покормят". Я возмутился: "Хорошо, что хоть не на паперти стоять. Люди, я же не бомжевать сюда приехал", – рассказал мужчина.

В ЦНАПе, по его словам, на все запросы ответили, что справка из СБУ не подходит и требуют документы о статусе бывшего пленного. "Мол, тогда, возможно, будут какие-то льготы. А на данном этапе "вы такие же, как и все". Так что помощи – ноль целых, ноль десятых", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшие пленные рассказали, что им так и не выплатили обещанные 100 тысяч помощи от государства. Некоторые пожаловались, что остались без денег и документов.

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