Бывшие пленники "ЛНР" поженились сразу после обмена: трогательная история
В Северодонецке Луганской области поженились бывшие пленники террористической "ЛНР".
24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий Семиренко влюбились друг в друга сразу после освобождения, пишет "Радио Свобода".
"Мы знали друг о друге еще в плену, но лично познакомились после освобождения. Сразу же поняли, что это судьба и решили пожениться", – рассказала Виктория
Оба – жители Луганска. Террористы обвинили их в "государственной измене". Девушку приговорили к 12 годам лишения свободы.
Пару освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Воронина в феврале впервые рассказала о нечеловеческих пытках, которым ее подвергали террористы "ЛНР".
Во время обмена пленными 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 человек.