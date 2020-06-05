Бывшие пленники "ЛНР" поженились сразу после обмена: трогательная история

В Северодонецке Луганской области поженились бывшие пленники террористической "ЛНР".

24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий Семиренко влюбились друг в друга сразу после освобождения, пишет "Радио Свобода".

Пара лично познакомилась после освобождения

"Мы знали друг о друге еще в плену, но лично познакомились после освобождения. Сразу же поняли, что это судьба и решили пожениться", – рассказала Виктория

Оба – жители Луганска. Террористы обвинили их в "государственной измене". Девушку приговорили к 12 годам лишения свободы.

Пару освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Воронина в феврале впервые рассказала о нечеловеческих пытках, которым ее подвергали террористы "ЛНР".

Во время обмена пленными 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 человек.