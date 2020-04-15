Бывшая хостес и бармен-кассир: сеть привела в недоумение новая помощница Шмыгаля

Тимур Григоренко Общество 08:42, 15.04.2020 Обновлено: 09:52, 15.04.2020

В сети начали обсуждать новую помощницу премьер-министра Дениса Шмыгаля Долгих Алину.

Девушка опубликовала электронную декларацию, что и вызвало горячую дискуссию. Ее профессиональные навыки поставили под сомнение.

Алина Долгих
Facebook Вадим Дмитрук

Пользователь сети Вадим Дмитрук отметил, что еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и в хостесом в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств.

Алина Долгих
Facebook Вадим Дмитрук

"Только что подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" – написал он.

Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общение с клиентами и предоставлять помощь.

Декларация Долгих
Facebook
Резюме Долгих
Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины собирается урезать вдвое зарплаты топ-чиновников на время борьбы с пандемией коронавируса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Рейтинг "ЕС" существенно вырос: партия Порошенко догоняет теряющих позиции "слуг"

На Донбассе взорвался миномет: один боец ВСУ погиб, еще восемь ранены

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

"Гробков" не будет: в Киеве закроют все кладбища на поминальные дни

Помог дождь! Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне резко изменилась