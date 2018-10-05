Много лет назад, в мою бытность директором Понятовской школы, где моложе меня была только пионервожатая, в Дарьевке проходил семинар руководителей школ Белозерского района, с посещением открытых уроков в местной школе и анализом их. Помнится, как умничал я, стараясь привлечь к себе внимание опытных коллег. Наверное, это получилось, потому что в автобусе, на обратном пути домой, сидевший рядом директор Кизомысской школы, интеллигентный подтянутый старик (сегодня я, увы, старше его!) задумчиво сказал: - Как жаль, что вы стали директором!

Мне показалось, что я ослышался, но он продолжал: - Из вас мог бы получиться хороший учитель…

Эти слова я запомнил, но только спустя годы стал понимать, что, при всей важности директорского труда, слово "директор" никогда не пишется с большой буквы, но вот "Учитель" - нередко случается.

В жизни мне везло на учителей. И если не всегда был в коня корм, это не их вина, тем более, был я хорошим учеником. То есть отличником. Но таких в классе было еще пять, и ничем особенным среди них я не выделялся. Правда, моя классная руководительница, учитель русского языка и литературы Елизавета Андреевна Жалнина, имела опрометчивость расхваливать меня в других классах, и по школе даже пополз слушок, будто я ее внебрачный (?) ребенок. Я рассказал об этом своей мамочке, желая рассмешить ее и прихвастнуть попутно, но она почему-то приняла такую новость довольно прохладно. Тогда я еще не понимал, что у человека должна быть одна мама. Но профессию избрал по примеру своей русачки. И никогда, кстати, не пожалел об этом.

А теперь, собственно, об учителях. Хороший учитель – это необязательно победы учеников на олимпиадах, что тоже немаловажно. Он – это то, что западает не только в голову, но и в сердце.

Настоящего учителя помнят так долго, сколько позволяет человеческая память. То есть до конца. При встрече с ним бывшие ученики не спешат перейти на другую сторону улицы, а у некоторых даже радостно загораются глаза.

Высший класс учительского признания, когда имя и поступки педагога – любимая тема рассказов повзрослевших воспитанников своим детям и внукам.

Между тем, у наших любимых учителей были свои прекрасные учителя. Представляете, как нам не повезло, что мы с ними даже не были знакомы?!

Какие мы учителя, видно по нашим зарплатам, определяемым бывшими учениками. Это их подлинное отношение к нам и нашей профессии. Гройсманов и Порошенок надо любить так же, как они любят нас.

Настоящий учитель владеет понятиями "зло" и "добро", умеет распознавать фашистскую скверну, под флагами каких бы национальных идей она не рядилась. Он не называет черное белым и наоборот, как бы ни требовало это очередное начальство. В крайнем случае, ссылается на то, что страдает дальтонизмом.

Настоящий учитель учит своих учеников предпочитать легкий голод жирной сытости - сытый конь копытом не бьет!

Студенты педуниверситетов могут не сомневаться: умные, интересные и порядочные люди просто не могут быть плохими учителями – у них все впереди!

Желаю, чтобы нынешнее поколение учителей справилось с той задачей, которая оказалось не по плечу моему: воспитало учеников, которые назначат им достойную зарплату. Будьте здоровы, счастливы и востребованы!