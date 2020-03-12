Хватит на 90 тысяч человек: Минздрав закупил быстрые тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины закупило 19,6 тысяч упаковок экспресс-тестов на коронавирус COVID-19.

Это позволит протестировать более 90 тысяч человек, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для обнаружения коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно возле койки больного", – уточнили в Минздраве.

Карта распространения коронавируса в мире:

Рекомендации врачей, как избежать заражения коронавирусом

Кабмин 11 марта ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса. OBOZREVATEL разбирался, почему из-за этого не стоит впадать в панику.

Ранее журналисты OBOZREVATEL узнали, где и как в Киеве можно пройти тест на COVID-19. В городе семь коммунальных медучреждений, подготовленных для лечения больных коронавирусом, но не во всех есть экспресс-тесты.

В стране официально зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом.

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