"Быстро присекли": ВСУ на Донбассе дали жесткий отпор "Л/ДНР"

На Донбассе за прошедшие сутки террористы 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение.

Как сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил, в результате был ранен украинский военнослужащий.

"За прошедшие сутки, ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. В течение текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили: три оккупанта уничтожены и двое ранены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции сил АТО возле Крымского, Светлодарска и Мариуполя.

"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направления в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал беспокойный огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - сказано в сообщении.

Зафиксировано было также применение террористами снайперов в районе Авдеевки.

"Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Сегодня, в 6.10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших, к счастью, нет", - сообщила пресс-служба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ОБСЕ отчиталась о резком росте жертв на Донбассе среди мирного населения.