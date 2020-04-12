Было всего 37 лет: на Ривненщине зафиксирована новая смерть от коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Ривненской области от коронавируса COVID-19 умерла 37-летняя женщина.

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Как написал в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, всего за сутки подтвердили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Это два жителя Здолбуновского района (села Новоселки и Здовбица), три Сарненского (села Орловка, Тынное и Немовичи), три Ривненского района (села Б.Криниця, Мочулки, поселок Квасилов) и два из города Ривне", – отметил он.

По словам Коваля, среди больных и председатель Сарненской РГА Александр Кохан.

Всего в Ривненской области зарегистрировали 119 случаев коронавируса, из них 7 – летальные. При этом выздоровели 7 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в Ривненской области коронавирусом массово заразились медики, у которых не было симптомов болезни.