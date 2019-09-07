''Было страшно'': на популярном курорте Украины случилось серьезное ЧП

В курортном городе Приморск Запорожской области в районе РЭС ночью бушевал пожар: горела местная электроподстанция. Местные жители всю ночь чувствовали едкий запах технического масла.

Как пишут Факты, практически сразу же город остался без света — электроснабжение осталось лишь в частном секторе.

Руководство Приморска подтвердило факт аварии на объекте электросети. Сообщается, что выгорели три питающих линии (фидеры). На место ЧП выехали ремонтные бригады из Мелитополя, и утром 7 сентября начнутся восстановительные работы.

Пожар

Что касается электроснабжения в городе, то потребителей по возможности будут переключать на другие подстанции. В некоторых районах свет уже появился.

В городе выдвигают разные версии по поводу причин пожара. Объект мог загореться от попадания молнии, от нарушения правил пожарной безопасности либо из-за других факторов антропогенного характера.

Местные жители города рассказывают, что пожар выглядел очень страшно и опасаются срыва курортного сезона.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве целый микрорайон затянуло едким дымом. Всему виной - мусоросжигательный завод.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!