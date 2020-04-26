"Было плохо, валялись на траве": герой рассказал о первом дне после аварии на ЧАЭС

После аварии на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года город Припять сразу же закрыли, а вскоре сотрудников вывезли в Чернобыль, где они сутками находились под капельницами.

Такими воспоминаниями в годовщину трагедии в интервью OBOZREVATEL поделился инспектор пожарной безопасности на ЧАЭС Петр Шаврей.

"Мой старший брат Леонид получил 600 рентген. А хлопцы, которые умерли в Москве, у них было по 400-450, только у одного было 500. Потому что они лечились в Москве, а мы в Киеве у доктора Леонида Петровича Киндзельского.

Что-то нас удерживало от того, чтобы ехать в Москву. Еще до аварии я знал, что если схватил радиацию, то нужно выпить спирт или самогонку. Еще начальник цеха Фроловский мне говорил, если на выходе у меня обнаруживали дозу: "Сынок, тебе еще детей рожать. Иди и выпей полстакана спирта, и без этого его не выпускать", – рассказал он.

По слова мужчины, в то время он как раз собирался сажать картошку в своем селе Белые Сороки, но их всех "гнали в Москву".

"Мы решили сбежать. Но нам это не удалось, потому что Припять закрыли, а нам сказали оставаться на службе. А уже на второй день нас всех вывезли в Чернобыль подальше. Там в пожарной части у нас стали брать анализы. Нам всем было плохо, мы валялись на травке. Приехали автобусы, сначала нас завезли в больницу в Иванково.

Там нам поставили почти на сутки капельницы. Медсестры сидели с нами, постоянно переставляли эти капельницы. Постоянно нас промывали. И уже во второй половине следующего дня нам привезли в Киев на Ломоносова, в клинику онкологии", – вспоминает Шаврей.

Братья Шавреи, Петр (слева) отрастил бороду в знак траура о погибших коллегах Из личного архива

Как рассказал OBOZREVATEL, один из ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей, до 26 апреля 1986 года на электростанции было еще две аварии.

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