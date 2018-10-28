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''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение

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Ночью воскресенья, 28 октября, жители Одесской области почувствовали землетрясение.

Как сообщили люди в соцсетях, особые толчки были ощутимы примерно в 3:30 (по летнему времени). Их почувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского и Рени.

Эпицентр землетрясения находился в зоне Вранча в Румынии, его магнитуда была около 5,7 баллов. До украинской территории дошли толчки в 2-3 балла.

''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
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"В 3.39 и собаки хорошо давали знать об этом", "Живу на 5 этаже. Даже проснулась", "Хорошо качало, зеркальный шкаф ходил ходуном, подумала, что на четвёртый раз будет намного серьёзнее (очень жутко становится)", "Было 3 хороших толчка", - рассказывают в сети.

''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение
''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее серьезное землетрясение произошло на границе Украины с Россией.

Место
УкраинаОдесса
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Украины Историк
Украины Историк
.........''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение....... Это Томас идет 3-х бальными шагами!!!!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
2-3 бала здания качались, из соломы что ли здания?!))) так это ветер. Крымский мост стоит, не проверяли?))) Смех один с этих бандер)))
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