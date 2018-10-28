''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение

Ночью воскресенья, 28 октября, жители Одесской области почувствовали землетрясение.

Как сообщили люди в соцсетях, особые толчки были ощутимы примерно в 3:30 (по летнему времени). Их почувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского и Рени.

Эпицентр землетрясения находился в зоне Вранча в Румынии, его магнитуда была около 5,7 баллов. До украинской территории дошли толчки в 2-3 балла.

"В 3.39 и собаки хорошо давали знать об этом", "Живу на 5 этаже. Даже проснулась", "Хорошо качало, зеркальный шкаф ходил ходуном, подумала, что на четвёртый раз будет намного серьёзнее (очень жутко становится)", "Было 3 хороших толчка", - рассказывают в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее серьезное землетрясение произошло на границе Украины с Россией.