Было "горячо": в Хмельницком на рекламном телеэкране пустили порно

В Хмельницком на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина на рекламном телеэкране внезапно начали транслировать порно.

Инцидент произошел 11 марта около 18:00. "На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая продолжалась несколько минут", – сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что горожане сразу начали жаловаться на такую ​​"рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию.

Новости Выяснилась неожиданная опасность частого просмотра порно

Скриншот с видео

Следователи Хмельницкого отдела открыли уголовное производство по данному факту. Виновникам грозит ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее и демонстрации. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком директор коммунального предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник оконфузился, включив на телефоне видео порнографического характера во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

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