Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

В среду, 9 января, в Житомире попрощались с 32-летним героем АТО Евгением Мошковским, который умер накануне из-за болезни сердца.

Проблемы у мужчины, как объяснила мать Евгения, начались после возвращения с зоны боевых действий. В 2015-2016 годах он служил в 24 отдельной механизированной бригаде, пишет "Перший Житомирський".

Воин нуждался в пересадке сердца, однако родные не успели собрать необходимую для операции сумму.

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Отмечается, что Евгений Мошковский окончил Житомирский городской коллегиум и 6 января ему исполнилось 32 года. На Донбассе он прошел горячие точки, а после возвращения пожаловался на сильную боль в груди.

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Похоронили героя АТО на местном Смолянском военном кладбище. В последний путь его пришли провести сотни людей, среди которых были и его боевые товарищи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать бойца Екатерина Мишковская обращалась к украинцам с помощью спасти тяжело больного сына. Помочь ему могли минимум $130 тыс.