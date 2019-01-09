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Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

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В среду, 9 января, в Житомире попрощались с 32-летним героем АТО Евгением Мошковским, который умер накануне из-за болезни сердца.

Проблемы у мужчины, как объяснила мать Евгения, начались после возвращения с зоны боевых действий. В 2015-2016 годах он служил в 24 отдельной механизированной бригаде, пишет "Перший Житомирський".

Воин нуждался в пересадке сердца, однако родные не успели собрать необходимую для операции сумму.

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Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Отмечается, что Евгений Мошковский окончил Житомирский городской коллегиум и 6 января ему исполнилось 32 года. На Донбассе он прошел горячие точки, а после возвращения пожаловался на сильную боль в груди.

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Похоронили героя АТО на местном Смолянском военном кладбище. В последний путь его пришли провести сотни людей, среди которых были и его боевые товарищи.

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Была нужна пересадка сердца: герой АТО умер, не дождавшись операции

1zt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать бойца Екатерина Мишковская обращалась к украинцам с помощью спасти тяжело больного сына. Помочь ему могли минимум $130 тыс.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
" В последний путь его пришли провести сотни людей, ......" - где они??? ))))))))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Жаль пацана - ну а что он хотел - праздники на передовой АТОшники хоть и херачили друг дружку и как обычно подрывались на своих минах но вот вырезать у своих собутыльников сердце и отправить его на благое дело по пьяни ни кто и не догадался - а вообще то виноваты волонтёры - ну подвезли на передовую водочки с наркотой объявили бы это призом за лучшее сердце - глядишь и АТОшников поубавилось и пылких сердец на донорство прибавилось ….. эх......
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Юг Руси
Юг Руси
Ильич Владимир, в точку!!! ))))))))))))
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Скала Богдан
Скала Богдан
Ильич Владимир, і тобі такого бажаю скотино
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