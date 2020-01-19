"Был застрелен братушаней": в сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе

Стало известно о ликвидации на Донбассе еще одного бойца "Л/ДНР" Дениса Медведева (Трухина). Оккупанта застрелил его товарищ.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

Также Штирлиц подчеркнул, что в РФ хотели даже обвинить в смерти Медведева украинских военных.

"200-я бригада. 13.01.20 Трухин Денис сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Был зстрелен братушаней на позициях. Российское окупационное командование стараеться обвинить подразделение ОС в обстреле. Но, калибр 9 мм на такое расстояние не стреляет", – написал автор сообщения.

Кроме того, соответствующая информация появилась на сайте "Миротворец":

"Боевик НВФ. Ликвидирован 13.01.2020. Дата рождения: 15.01.1997. Скрывается на России, в г. Челябинск. Родственник: Медведева (Трухина) Наталья Сергеевна 25.08.1979 г. Молодогвардейск, ул. Коцюбинского 13. Брат: Куксов Ростислав Анатольевич, 30.11.1994, банк. карта 5168 7551 1361 8397, Луганская обл., г.Луганск, ул.Матросова, 2Б".

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

В сети сообщили о гибели врага Украины на Донбассе myrotvorets.center/amp/1287551

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ раскрыла коварный план террористов. Оказалось, что "ЛНР" ищет врагов.

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