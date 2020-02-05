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7 февраля • обновлено в 08:22
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Был ранен, ходит в бронежилете: на Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ. Фотофакт

12.5т
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На Донбассе показали хвостатого "бойца" ВСУ по кличке Патрон. Пес был ранен в зоне ООС и ходит в бронежилете.

Трогательное фото легендарной собаки опубликовал журналист Александр Махов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Патрон ходит в бронежилете, потому что воюет на нуле. Патрон родился на фронте и с тех пор служит вместе с украинскими военными. Имеет несколько боевых выходов, контузии и ранения. У Патрона нет контракта с ВСУ и статуса УБД. Но Патрон верен своим собратьям и устойчиво несет службу на передовой. Патрон знает, что верность и достоинство не продается", – написал Махов.

На Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ

На Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ

Facebook/Oleksandr Makhov

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось трогательное фото из Харькова, на котором двое мужчин выгуливают в тележке искалеченного пса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Волонтеры гроши собирали на бронежилеты между прочим !
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Продадут собачку киборги, купят себе бурячихи!
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, уж лучше пусть продадут,чем сожрут.
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован.]]] Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
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