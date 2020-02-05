Был ранен, ходит в бронежилете: на Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ. Фотофакт

На Донбассе показали хвостатого "бойца" ВСУ по кличке Патрон. Пес был ранен в зоне ООС и ходит в бронежилете.

Трогательное фото легендарной собаки опубликовал журналист Александр Махов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Патрон ходит в бронежилете, потому что воюет на нуле. Патрон родился на фронте и с тех пор служит вместе с украинскими военными. Имеет несколько боевых выходов, контузии и ранения. У Патрона нет контракта с ВСУ и статуса УБД. Но Патрон верен своим собратьям и устойчиво несет службу на передовой. Патрон знает, что верность и достоинство не продается", – написал Махов.

На Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ Facebook/Oleksandr Makhov

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось трогательное фото из Харькова, на котором двое мужчин выгуливают в тележке искалеченного пса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!