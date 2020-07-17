Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото

В Лимане Донецкой области 17 июля попрощались с погибшим командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й ОБрМП Дмитрием Красногрудем.

Воин подорвался на мине 13 июля во время выполнения боевого задания под Зайцево. Сотни людей проводили в последний путь украинского Героя с позывным "Мир", который он получил за участие в миротворческой миссии ООН (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В родном для морпеха Лимане попрощаться с защитником Украины пришли не только собратья и военные, но и жители разных городов Донетчины, чтобы в последний раз поблагодарить его за службу, защиту, и борьбу с российскими оккупантами.

(donpatriot.news)

"Еще когда он был сержантом, был награжден президентской наградой "Защитнику Отечества". Затем его отправили на офицерские курсы, он пришел к нам уже командиром разведывательного взвода, а потом стал у нас начальником разведки", – отметили побратимы Красногрудя с мотопехотного батальона.

(donpatriot.news)

Как подчеркнули на странице Операции объединенных сил в Facebook, офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России на Донбассе. До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. А после окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.

(donpatriot.news)

В частности, Красногрудь пришел в батальон в 2015 году. Он участвовал в освобождении Марьинки, Авдеевки, а также оборонял Пески, Трехизбенку, Чермалык и воевал на Авдеевский промзоне. В звании лейтенанта Дмитрий получил от президента медаль "За воинскую службу Украине".

(donpatriot.news)

"Собратья в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком", – говорится в сообщении командования ОС, которое выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

(donpatriot.news)

(donpatriot.news)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

(Facebook Операция объединенных сил)

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