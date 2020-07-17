В Лимане Донецкой области 17 июля попрощались с погибшим командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й ОБрМП Дмитрием Красногрудем.

Воин подорвался на мине 13 июля во время выполнения боевого задания под Зайцево. Сотни людей проводили в последний путь украинского Героя с позывным "Мир", который он получил за участие в миротворческой миссии ООН (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В родном для морпеха Лимане попрощаться с защитником Украины пришли не только собратья и военные, но и жители разных городов Донетчины, чтобы в последний раз поблагодарить его за службу, защиту, и борьбу с российскими оккупантами.

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

"Еще когда он был сержантом, был награжден президентской наградой "Защитнику Отечества". Затем его отправили на офицерские курсы, он пришел к нам уже командиром разведывательного взвода, а потом стал у нас начальником разведки", – отметили побратимы Красногрудя с мотопехотного батальона.

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

Как подчеркнули на странице Операции объединенных сил в Facebook, офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России на Донбассе. До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. А после окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

В частности, Красногрудь пришел в батальон в 2015 году. Он участвовал в освобождении Марьинки, Авдеевки, а также оборонял Пески, Трехизбенку, Чермалык и воевал на Авдеевский промзоне. В звании лейтенанта Дмитрий получил от президента медаль "За воинскую службу Украине".

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

"Собратья в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком", – говорится в сообщении командования ОС, которое выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (donpatriot.news)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

Был на войне с первых дней: на Донетчине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото (Facebook Операция объединенных сил)

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