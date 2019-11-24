Главная Новости
24 ноября • обновлено в 17:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Был маленьким и слабым": украинец признался, что его 10 лет насиловала жена

15.2т
Читать материал на украинском

Молодой украинец подал на развод с женой, которая на протяжении десяти лет принуждала его к сексуальным отношениям и даже насиловала.

Он рассказал о том, что с ним происходило и как смог найти выход из неприятной ситуации. О его истории на условиях анонимности пишет ВВС News Украина.

"Не знаю, догадывались ли о чем-то мои друзья. На людях у нас все было классно: улыбающиеся лица, компания, куча денег, счастливы и уверены в себе. Мы объездили полмира вместе. Ведь в путешествиях, на виду, я мог ее не бояться. Главное было – не оставаться в одиночестве. Только недавно я понял, что в течение 10 лет моя бывшая жена меня насиловала", – рассказал мужчина.

Новости
''Можно посадить даже мужа'': как будут работать новые правила секса в Украине

Украинец заявил, что его 10 лет насиловала жена

Украинец заявил, что его 10 лет насиловала жена

euroradio.fm

Он признался, что всегда имел очень низкую самооценку. Девушка же, которая вскоре стала и женой, была у него первой. Во время знакомства обоим было по 20, и именно она пригласила его на свидание.

"С Ирой были первые попытки секса – хотелось же. Но они были не очень нормальные: это было агрессивно и больно. Первый секс продолжался около 5 часов, и у меня потом все болело", – делится подробностями мужчина.

По его словам, все началось после поездки за границу в длительную командировку.

"Боялся потерять Иру, поэтому позвал ее с собой и предложил сначала жениться. Она отказала, но поехала. Там все и началось. Я был перегружен работой и хотел покоя, а она требовала секса", – добавил он.

Новости
''Подкаблучник'' или жертва насилия – психолог рассказала, как женщины-тираны добиваются любви

Мужчина признался, что из-за отсутствия предварительного сексуального опыта, думал, что так и должно быть, поэтому на все соглашался.

"Вскоре я сказал "нет", но ее это не остановило. Это и была граница, когда это стало насилием. Она била меня, и я не мог ничего сделать. Она ногтями раздирала мне кожу до крови, в основном била кулаками. На лице никогда ничего не оставляла – трогала только то, что скрыто: грудь, спину, руки", – вспомнил украинец.

"Был маленьким и слабым": украинец признался, что его 10 лет насиловала жена

ukr.media

Он отметил, что не сопротивлялся, ведь бить женщину было бы неправильно и агрессивно.

"Я чувствовал себя маленьким, слабым и просто не мог вырваться. Поэтому она получала свое", – убеждает мужчина.

В то же время попытки пары разойтись затянулись на годы.

Новости
"Изнасиловали за орден": жуткие подробности издевательств над АТОшником в колонии Бердянска

"Сначала я часто пытался от нее уйти, потом меньше, а впоследствии сдался. Она добилась бракосочетания, хотя я уже и не хотел. Ира ревновала меня ко всем: и к друзьям, и к семье. Когда я куда-то шел, всегда должен был звонить ей. Она же никуда не могла уйти без меня – я был для нее какой-то штуковиной, которая должна постоянно ее развлекать", – продолжил он рассказ.

Мужчина жертвовал собой и собственными интересами, поскольку тогда ему казалось, что это нормально. Впоследствии же секс с женой стал вызывать у него постоянные панические атаки. В то же время рассказать кому-то о своей проблеме он не мог.

"Был маленьким и слабым": украинец признался, что его 10 лет насиловала жена

24tv.ua

Развестись с женой-насильницей украинцу удалось спустя много лет страданий и унижения. Сейчас, признается мужчина, он все еще не может вернуться к нормальной жизни.

"Я до сих пор не хожу на работу и мне очень трудно вставать с постели каждое утро. Мне незачем жить. Я даже не знаю, чем я занимался целый год. У меня никогда не будет отношений и детей. Я поставил на себе крест. Но, черт побери, я так долго молчал, и это привело к такой заднице! Возможно, это прочитает парень, который сейчас находится в похожей ситуации. Если ты это поймешь – то у тебя по крайней мере появится шанс", – посоветовал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых табуированных тем украинского общества – домашнее насилие. Хотя жертвами становятся мужчины и дети, традиционно эта проблема все же имеет женское лицо. По статистике, ежегодно из-за насилия в семье погибают более 600 женщин. При этом обращаются за помощью менее 23% пострадавших.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Теги
изнасилование домашнее насилие
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
54
67
Смешно
4
Интересно
32
Печально
27
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Родился очередной маньяк пидофил, сейчас будет мстить всем каклушкам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Как она его насиловала описано в книге Венера в мехах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабон детка, мужики как мякиш и нация проституток.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги