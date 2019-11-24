"Был маленьким и слабым": украинец признался, что его 10 лет насиловала жена

Молодой украинец подал на развод с женой, которая на протяжении десяти лет принуждала его к сексуальным отношениям и даже насиловала.

Он рассказал о том, что с ним происходило и как смог найти выход из неприятной ситуации. О его истории на условиях анонимности пишет ВВС News Украина.

"Не знаю, догадывались ли о чем-то мои друзья. На людях у нас все было классно: улыбающиеся лица, компания, куча денег, счастливы и уверены в себе. Мы объездили полмира вместе. Ведь в путешествиях, на виду, я мог ее не бояться. Главное было – не оставаться в одиночестве. Только недавно я понял, что в течение 10 лет моя бывшая жена меня насиловала", – рассказал мужчина.

Украинец заявил, что его 10 лет насиловала жена euroradio.fm

Он признался, что всегда имел очень низкую самооценку. Девушка же, которая вскоре стала и женой, была у него первой. Во время знакомства обоим было по 20, и именно она пригласила его на свидание.

"С Ирой были первые попытки секса – хотелось же. Но они были не очень нормальные: это было агрессивно и больно. Первый секс продолжался около 5 часов, и у меня потом все болело", – делится подробностями мужчина.

По его словам, все началось после поездки за границу в длительную командировку.

"Боялся потерять Иру, поэтому позвал ее с собой и предложил сначала жениться. Она отказала, но поехала. Там все и началось. Я был перегружен работой и хотел покоя, а она требовала секса", – добавил он.

Мужчина признался, что из-за отсутствия предварительного сексуального опыта, думал, что так и должно быть, поэтому на все соглашался.

"Вскоре я сказал "нет", но ее это не остановило. Это и была граница, когда это стало насилием. Она била меня, и я не мог ничего сделать. Она ногтями раздирала мне кожу до крови, в основном била кулаками. На лице никогда ничего не оставляла – трогала только то, что скрыто: грудь, спину, руки", – вспомнил украинец.

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Он отметил, что не сопротивлялся, ведь бить женщину было бы неправильно и агрессивно.

"Я чувствовал себя маленьким, слабым и просто не мог вырваться. Поэтому она получала свое", – убеждает мужчина.

В то же время попытки пары разойтись затянулись на годы.

"Сначала я часто пытался от нее уйти, потом меньше, а впоследствии сдался. Она добилась бракосочетания, хотя я уже и не хотел. Ира ревновала меня ко всем: и к друзьям, и к семье. Когда я куда-то шел, всегда должен был звонить ей. Она же никуда не могла уйти без меня – я был для нее какой-то штуковиной, которая должна постоянно ее развлекать", – продолжил он рассказ.

Мужчина жертвовал собой и собственными интересами, поскольку тогда ему казалось, что это нормально. Впоследствии же секс с женой стал вызывать у него постоянные панические атаки. В то же время рассказать кому-то о своей проблеме он не мог.

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Развестись с женой-насильницей украинцу удалось спустя много лет страданий и унижения. Сейчас, признается мужчина, он все еще не может вернуться к нормальной жизни.

"Я до сих пор не хожу на работу и мне очень трудно вставать с постели каждое утро. Мне незачем жить. Я даже не знаю, чем я занимался целый год. У меня никогда не будет отношений и детей. Я поставил на себе крест. Но, черт побери, я так долго молчал, и это привело к такой заднице! Возможно, это прочитает парень, который сейчас находится в похожей ситуации. Если ты это поймешь – то у тебя по крайней мере появится шанс", – посоветовал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых табуированных тем украинского общества – домашнее насилие. Хотя жертвами становятся мужчины и дети, традиционно эта проблема все же имеет женское лицо. По статистике, ежегодно из-за насилия в семье погибают более 600 женщин. При этом обращаются за помощью менее 23% пострадавших.

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