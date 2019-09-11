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11 сентября • обновлено в 06:17
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"Быдло-уровень": украинцев возмутило хамство "слуг народа" по отношению к бывшему узнику Кремля

3.6т Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Артем Черноморов проявил хамское отношение на рабочем месте к бывшему политзаключенному Кремля, депутату от фракции "Европейская солидарность" Ахтему Чийгозу, что вызвало возмущение пользователей сети.

Соответствующую ситуацию в своем Facebook описала депутат фракции "ЕС" Виктория Сюмар, опубликовав диалог.

"Слуга" Артем Черноморов очень недовольно делает замечания моему коллеге Ахтему Чийгозу, который просит его выпустить и подняться с места:

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Депутаты ВРУ

Депутаты ВРУ

ФБ Виктории Сюмар

– Почему вы здесь ходите?

– Имей совесть, он в российских тюрьмах сидел, – не удерживаюсь я.

– Рад за него... – отвечает Черноморов...

И только политузник Чийгоз вежливо просит нас обоих не спорить", – описала ситуацию Сюмар.

Реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Украинцев неприятно поразило такое хамство. "Мурло у власти. Кто был никем то стал всем", "Быдло-уровень, что удивляться", "Как же это все отвратительно. Представляю, как это все трудно выдерживать и слышать", "Это как вы сидите в парке, на скамейке, приходит компания тел, включают колонку и бухают пиво с семками. Фу, мразота", – написали в сети.

"Быдло-уровень": украинцев возмутило хамство "слуг народа" по отношению к бывшему узнику Кремля
"Быдло-уровень": украинцев возмутило хамство "слуг народа" по отношению к бывшему узнику Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, народная депутатка от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом", сравнив их с теми людьми, которые захватывали Крым в 2014 году.

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Персоны
Виктория Сюмар Ахтем Чийгоз
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Жизнь научит и этого. Он просто «начал служить». Но ещё не понял, кому именно.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Имей совесть, он в российских тюрьмах сидел... Поэтому даме нужно уступать место...
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