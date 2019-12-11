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11 декабря • обновлено в 15:40
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"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

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Украинцев возмутила скандальная инициатива народного депутата Украины от "Слуги народа" Макса Бужанского об отмене закона об украинском языке 5670-д.

В Facebook лидеры мнений и их подписчики высказали решительный протест такому украинофобскому выпаду парламентария.

"Депутат Бужанский внес в Раду законопроект, который отменяет языковой закон. "Россия там, где ее язык"(Путин)", – напомнила обществу журналистка Янина Соколова.

"В случае засилья в стране языка агрессора отменить закон об украинском языке = отменить саму идею независимости, сдаться России. Не приветствую президента Зеленого с тем, что среди его "слуг народа" не просто оказались, а активно действуют и порочат лично его откровенные враги Украины", – поделился своим мнением журналист Айдер Муждабаев.

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Макс Бужанский

Макс Бужанский

"Четвертый раз натыкаюсь в ленте на утверждение, что "Бужанский – п*дор"... Сц*ко, кто такой Бужанский?" – саркастично обратился к патриотам военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

В комментариях под постами с критикой Бужанского украинцы также высказали свое негодование в связи с его агрессивной антиукраинской позицией. Люди, не сдерживая эмоций, осудили нелепую идею одиозного "слуги народа".

"И это тогда, когда в Украине просто на улице убивают за украинский язык!", "Лучше отменить Бужанского", "Гео Лерос мало врезал", "А что, были сомнения, что так и будет?! Малороссы у власти. Теперь все сделают по-русски, и х*йло полезет в Киев защищать русских в столице", "Некоторые явно хотят звиздулей", "Предлагаю внести симметричный закон, который позволит воссоединиться носителю "великого и могучего" с родиной эго языка путем переезда носителя в Мокшанию", – взорвались возмущениями пользователи.

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

"Сдаться России?!" Бужанского разнесли в сети за выпад против украинского языка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскандалился внесением в парламент законопроекта об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.

  • Также Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

  • Скандальный "слуга народа" не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов.

  • "Слуга народа" отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути Дня памяти и примирения 8 мая, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 Мая, назвал "дебилами".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Закон о языках Языковой скандал
Персоны
Макс Бужанский Янина Соколова Айдер Муждабаев Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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