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15 марта • обновлено в 04:19
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"Бутылка кефира, полбатона": названы ужасы фастфуда в СССР

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В СССР существовала убогая система общественного питания. А такого понятия, как фастфуд не было в принципе. Под понятие быстрого перекуса подпадали пирожки с прилавка или же знаменитые "бутылке кефира, полбатона".

О системе советского общепита написал белорусский блогер Максим Мирович.

Кафе и столовые

"Нормальных кафе в современном представлении в СССР не было – вся система общепита принадлежала государству, конкуренция отсутствовала, и поэтому качество питания и в целом сервиса было стабильно низким. Продукты разворовывались, еда была невкусной, обслуживание было хамским", – отметил блогер.

Советский магазин

Советский магазин

Мирович добавил, что в Союзе для желающих "перекусить по-быстрому" столовые предлагали варианты вроде пирожков с чаем или стакана сметаны. В некоторых столовых существовали также отдельные бары/кафе с холодными закусками, пирожками и чаем.

"Но там все, как правило, тоже было весьма убогим, несвежим и не вызывающим аппетит – какие-нибудь вчерашние бутерброды с заветренной колбасой, черствые коржики "молочные", разбавленный кефир и так далее", – отмечено в публикации.

СССР

СССР

Чебуречные и пивные

Всевозможные пирожочные и чебуречные в СССР существовали либо в виде отдельных небольших заведений, либо в виде уличных лотков с едой.

"Качество еды в подобных заведениях было стабильно низким – мяса в пирожках было немного и оно было жилистым, сами пирожки часто бывали вчерашними, что легко угадывалось по успевшему зачерстветь тесту, которое просто чуть разогрели снаружи. Ну а совковые чебуреки из-за постоянной экономии неделями жарили в одном и том же масле – что делало их не просто невкусной, но и токсичной едой", – писал Мирович.

Советский общепит

Советский общепит

Еда в СССР

Еда в СССР

А в так называемых пивных можно было купить разливного пива и какую-нибудь нехитрую закуску к нему, вроде просоленного подлещика.

"Совковые пивнухи были настоящим днищем – заляпанные липкие столы (чаще всего стоячие), грязь, жуткий люмпенизированный контингент – который в пиво нередко украдкой плескал водку и синячил полученный коктейль, называя его "ершом". Днищенство подобных заведений было заметно даже по отсутствию посуды – советские алкаши нередко крали/разбивали пивные кружки, и поэтому пиво отпускалось там в собственную тару, вроде поллитровых банок, которые использовались вместо стаканов", – отмечал блогер.

Питание в Союзе

Питание в Союзе

Перекус на работе и дома

Рабочие в Союзе на обеденном перерыве порой ели купленный в магазине хлеб или батон с холодным молоком или кефиром.

"Сделать какие-нибудь красивые мини-бутерброды либо сырную (или фруктовую) нарезку – это все не про совок, в том числе и потому, что в СССР не было нормальных продуктов для такого. Чаще всего советский домашний перекус выглядел так – какие-нибудь невкусные бутерброды с чаем или вчерашняя картошка из металлической миски", – отмечал блогер.

Еда советских людей

Еда советских людей

Магазин в СССР

Магазин в СССР

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
питание еда СССР
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Иванова Елена
Иванова Елена
Полный бред!!! Пацан точно не жил при Союзе и понятия не имеет о чем пишет!!!
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