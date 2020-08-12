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Бутусов рассказал о первых симптомах COVID-19: незаметно заболела почти вся семья

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Бутусов рассказал, как его семья заболела коронавирусом

Бутусов рассказал, как его семья заболела коронавирусом.

У почти всей семьи украинского журналиста Юрия Бутусова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Бутусов рассказал, что изначально симптомов инфекции ни у кого не было.

"Два дня была температура 37 у моей старшей дочери, которой 12 лет. Никаких симптомов болезни у нее не было, врачи считают такое небольшое повышение температуры нормой, поэтому мы не беспокоились. И вот я почувствовал необычную ломоту в суставах и усталость с самого утра. Измерил температуру – 37. Насморка нет, кашля нет. На следующий день выспался, стало легче, температура прошла. Но на третий день с самого утра снова появилась сильная ломота, большая усталость и температура 37. Это для меня необычно", – отметил журналист.

Бутусов сделал тест, который оказался положительным. Затем прошли проверку все члены его семьи. Оказалось, что почти у всех их – жены и двух дочерей – коронавирус.

"При этом у жены из симптомов была только усталость, потеря запахов, и больше ничего, а у младшей дочери вообще никаких симптомов и снижения активности не было. Средняя дочь (9 лет) оказалась полностью здорова", – уточнил он.

Журналист напомнил, что коронавирус является опасным и призвал людей сдавать тесты.

"Реальная статистика заболевших в разы выше, чем установленное число заболевших. Надо понимать – вирус ударит по всем. Потому многие люди с вирусом среди нас, не имеют симптомов, либо болеют, но не делают тесты, поэтому вы наверняка столкнетесь либо уже не раз сталкивались с носителем коронавируса", – подчеркнул Бутусов.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 августа в Украине официально было подтверждено 83 115 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 158 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 951 человек (+29 за сутки), а 44 934 пациента (+575) полностью побороли болезнь.

УкраинаКоронавирусЮрий Бутусов
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