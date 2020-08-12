Бутусов рассказал о первых симптомах COVID-19: незаметно заболела почти вся семья

У почти всей семьи украинского журналиста Юрия Бутусова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Бутусов рассказал, что изначально симптомов инфекции ни у кого не было.

"Два дня была температура 37 у моей старшей дочери, которой 12 лет. Никаких симптомов болезни у нее не было, врачи считают такое небольшое повышение температуры нормой, поэтому мы не беспокоились. И вот я почувствовал необычную ломоту в суставах и усталость с самого утра. Измерил температуру – 37. Насморка нет, кашля нет. На следующий день выспался, стало легче, температура прошла. Но на третий день с самого утра снова появилась сильная ломота, большая усталость и температура 37. Это для меня необычно", – отметил журналист.

Бутусов сделал тест, который оказался положительным. Затем прошли проверку все члены его семьи. Оказалось, что почти у всех их – жены и двух дочерей – коронавирус.

"При этом у жены из симптомов была только усталость, потеря запахов, и больше ничего, а у младшей дочери вообще никаких симптомов и снижения активности не было. Средняя дочь (9 лет) оказалась полностью здорова", – уточнил он.

Журналист напомнил, что коронавирус является опасным и призвал людей сдавать тесты.

"Реальная статистика заболевших в разы выше, чем установленное число заболевших. Надо понимать – вирус ударит по всем. Потому многие люди с вирусом среди нас, не имеют симптомов, либо болеют, но не делают тесты, поэтому вы наверняка столкнетесь либо уже не раз сталкивались с носителем коронавируса", – подчеркнул Бутусов.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 августа в Украине официально было подтверждено 83 115 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 158 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 951 человек (+29 за сутки), а 44 934 пациента (+575) полностью побороли болезнь.