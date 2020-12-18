Бутусов подтвердил встречу с министром обороны и рассказал, о чем будет говорить

Журналист и блогер Юрий Бутусов сообщил, что министр обороны Украины Андрей Таран пригласил его на личную встречу по поводу сотрудничества.

На странице в Facebook Бутусов написал, что встреча состоится в субботу, 19 декабря, в здании Министерства обороны. Он уточнил, что министр хочет поговорить один на один.

Журналист пообещал представить свою программу действий, о которой писал еще 8 декабря.

"Хочу услышать предложения по сфере полномочий и ответственности для реализации данной программы. Надеюсь, если меня, журналиста, приглашают занять ответственный пост, значит, там необходимо реализовать те идеи по реформированию, которые я постоянно озвучиваю", – написал Бутусов.

Он выразил надежду, что цель встречи – действительно намерение провести реальные реформы, а не "очередная неумная комедия".

Напомним, Министерство обороны Украины предложило Бутусову, который часто критиковал ведомство, занять одну из должностей. Журналист согласился и обнародовал свою программу действий. 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны после этого не выходит на связь. В свою очередь, в Минобороны отметили, что ждут Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Бутусов опубликовал программу по спасению ситуации в Минобороны. Он выразил свою готовность навести порядок в ведомстве и заявил, что ждет приглашения от министра обороны.