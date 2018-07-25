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Буря в Украине: синоптик уточнила прогноз погоды

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В Украине не отступит в ближайшее время мощный циклон Halina, который принес в страну дожди с грозами.

"Баба Галя" никак не угомонится. Циклон не оставляет надежды привлечь к нам экваториальные характеристики. Но нам их бегемотов с гориллами не надо, у нас и свои лягушки прекрасно проводят время среди такой влажной погоды", - написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что согласно прогнозу, ливни не отступят в Украине. Однако они будут кратковременными.

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"Кстати, в метеорологии кратковременный дождь - идущий около трех часов. Так что все у нас по прогнозу", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики обещали ливни с грозами и теплую погоду.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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