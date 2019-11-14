Буря стихнет: синоптик дала прогноз на пятницу в Украине

В Украине продолжится сухой период погоды, лишь туманы увеличат влажность воздуха. Осадки в пятницу, 15 ноября, ожидаются на западе Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. При этом сильный ветер, бушевавший в Украине в последние дни, стихнет. Лишь на востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

"Температура воздуха низкой будет на севере Украины, +7…+11 градусов. На востоке и в центре +8…+13 градусов. На западе +10…+14 градусов, на Закарпатье до +13…+17 градусов. В южной части +12…+17 градусов", – добавила Диденко.

В Киеве 15 ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем ожидается до +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине. На западе страны 14 ноября ожидаются дожди, по всей территории – сильный ветер

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