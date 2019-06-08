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Буря продолжается: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

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В Украине в субботу, 8 июня, дожди с грозами ожидаются везде, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

На западе Украины температура воздуха днем 22-30 градусов выше нуля. В восточных областях днем столбики термометров покажут 28-30 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В центральном регионе преимущественно пройдут дожди с грозами. В регионе днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. На юге страны пройдут грозовые дожди, температура воздуха днем 27-30 градусов с отметкой "плюс".

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В северных областях также ожидаются дожди с грозами, дневная температура воздуха 27-30 градусов тепла.

В Киеве 8 июня пройдут дожди с грозами, днем воздух прогреется до +29.

Буря продолжается: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в выходные дни, 8-9 июня, на территории Украины ожидается жаркая, местами дождливая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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