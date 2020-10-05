По Ивано-Франковску ударила мощная буря: ветер сорвал крыши, повалил столбы и деревья. Фото и видео

В Ивано-Франковске вечером понедельника, 5 октября, пронесся ураган, который сорвал крыши некоторых зданий, повалил деревья и столбы.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Последствия стихии ликвидировали аварийные службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Упавшая на дорогу электроопора. Facebook / Руслан Марцинкив

Движение по ул. Миколайчука было заблокировано. Facebook / Руслан Марцинкив

"Буря наделала беды! Сорвало крышу на Доме печали, много поваленных деревьев, повреждены электрические опоры в нескольких микрорайонах", – написал глава Ивано-Франковска.

Последствия бури у ритуального дома. Facebook / Руслан Марцинкив

Со здания сорвало крышу. Facebook / Руслан Марцинкив

Сообщение Марцинкива. Скриншот

Ритуальный дом. Facebook / Руслан Марцинкив

Ветер снес крышу здания. Facebook / Руслан Марцинкив

Дом находится по ул. Ребета, 3. Facebook / Руслан Марцинкив

Сорванная крыша. Facebook / Руслан Марцинкив

По словам мэра, коммунальные службы взялись чистить ливневые канализации, которые не могли справиться с таким количеством воды.

Местный портал mi100.info сообщил, что в городе затопило несколько улиц, в частности, Сечевых Стрельцов, Грушевского, Николайчука. На последней на авто и на троллейбус упало дерево.

Поваленное дерево в парке. Facebook / Руслан Марцинкив

Буря в Ивано-Франковске. Facebook / Руслан Марцинкив

По городу "ударил" сильный ветер. Facebook / Руслан Марцинкив

Последствия стихии в городском парке. Facebook / Руслан Марцинкив

На улице Матейки, 27 дерево упало на дом. На Владимира Великого – билборд упал на дорогу.

Вблизи лицея № 20 на магазин упали два дерева, а по улице Петлюры ветер оборвал провода и также повалил дерево.

Улица Николайчука mi100.info

Последствия непогоды сняли на видео:

Ролики, которыми поделился городской глава:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области пронесся сильный торнадо, который зацепил поселок Великая Александровка и прилегающие окрестности. Ветром сорвало крышу местной школы, разбило окна, повредило десятки других участков.