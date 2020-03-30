Многие украинцы, которых поместили на обсервацию в отель "Казацкий" после возвращения с Бали, не имеют денег на пропитание и теплых вещей.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал один из эвакуированных граждан Сергей Корчагин. Он также подчеркнул, что изначально ни о какой обсервации речи не было – все были уведомлены лишь о необходимости домашней самоизоляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы вылетали с Бали, никто нас не предупреждал о какой-либо обсервации. Был разговор о самоизоляции. Все согласились, все купили билеты по завышенной стоимости, так как на сайте Посольства Украины в Индонезии рекомендовали их купить, ведь неизвестно, когда будут следующие рейсы. Мы купили эти билеты и прилетели в Доху", – говорит мужчина.

"Всем раздали листики о необходимости обсервации, это не был официальный документ. Все пассажиры двух самолетов отказались это подписывать, потому что там было в ультимативной форме сказано об обсервации принудительной. Нас три часа шантажировал пилот, пытался уговорить подписать", – добавил он.

Сергей Корчагин Скриншот видео

В итоге вылет все же состоялся, людей доставили в аэропорт Борисполь, где им снова выдали бланки, но уже более официальные.

"Что не понравилось пассажирам, так это то, что в конце этого документа был запрет на общение со СМИ. Мы отказались подписывать. Потому что принято было постановление о том, что мы должны пройти обсервацию. Но мы прилетели в Украину раньше того момента, когда это постановление начинает действовать. А сейчас они притянули это так, что якобы мы прилетели, когда оно уже действует", – говорит Корчагин.

После прибытия в "Казацкий", по его словам, многие люди выразили готовность купить тест на коронавирус за свои средства, хотя у многих людей деньги уже были на исходе. К тому же, эта проблема беспокоит людей и из-за того, что за еду в отеле нужно платить самостоятельно.

Документ, который требовали подписать украинцев

"Мы же не все в Киеве живем. А еда за свой счет. Там очень дорогой прейскурант в отеле. В чем главная проблема? В том, что мы приехали из тропической страны, у нас нет теплых вещей, здесь люди с детьми, которые очень стрессуют. А есть же не только коронавирус, есть люди с другими заболеваниями. Пытались вызвать скорую – оцепила Нацгвардия. Три раза ее не пустили", – возмутился украинец.

Подытоживая, он добавил, что большинство помещенных под карантин граждан согласны с такими мерами, но только если их обеспечат всем необходимым.

"Мы за обсервацию на законных основаниях. Но чтобы это было доступно, чтобы мы не сидели в комнате, где +12. Я сегодня здесь проведу ночь, заболею, и завтра скажут, что у меня коронавирус", – объяснил свою позицию Корчагин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

Позже некоторые и вовсе объявили голодовку из-за плохих условий обсервации и провала власти в коммуникации.

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