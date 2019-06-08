Бунт Филарета против ПЦУ: религиовед объяснила, чего ждать

Попытки почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета восстановить Киевский патриархат показали, что он практически утратил поддержку в ПЦУ.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала религиовед Людмила Филипович, комментируя демарш почетного патриарха ПЦУ.

На вопрос, грозит ли Украине лишение Томоса из-за действий почетного патриарха ПЦУ, Филипович ответила: "Нет, этого не произойдет. При всей активности почетного патриарха, созыв на "братскую беседу" на день святого Макария, попытки созвать поместный собор на 11 июня, говорят о том, что у Филарета нет массовой поддержки среди ПЦУ. Фактически весь епископат находится на стороне Епифания".

"Можно продолжать анархию в церкви, но почетный патриарх должен понимать, что этими действиями он абсолютно не на стороне идеи единства. Церковь доказала, что она стала достаточно самостоятельным и совершенным организмом, и может противостоять", – отметила эксперт.

Филипович считает, что почетным патриархом руководят "личные амбиции и желание насадить в новой церкви старую авторитарную форму правления, когда мы идентифицируем церковь с ее предстоятелем".

"У Филарета есть своя собственная мысль, ему позволяют высказываться в рамках объединенной ПЦУ и демонстрировать настроения. Это говорит о том, что мы идем путем демократизации, никто друг другу рот не закрывает... Церковь возвращается к традиции соборноправности, когда каждый иерарх имеет право на высказывание, чего при власти Филарета практически не существовало. Вспомните, был ли хоть один случай, когда хоть один из иерархов выступил против его точки зрения? Да никогда", – подчеркнула она.

При этом религиовед считает, что идея Филарета относительно создания Киевского патриархата "будет существовать как далекая перспектива для нашей ПЦУ, потому что верующие, которые сейчас находятся в состоянии митрополии, хотели бы поднять этот статус до уровня патриархии".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

В свою очередь, Филарет объявил, что ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не имеет юридической силы.

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