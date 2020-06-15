Бумеранги из 2014-го: про российский паспорт, Шария и скелеты в шкафу

Наверное, Казарин образца 2020-го мог бы многое посоветовать Казарину из 2014-го

Например, рассказал бы о том, что будет ошибкой получать российские документы. Они окажутся реально нужны лишь тем крымчанам, кто останется жить на полуострове. Они потребуются для школ и больниц, для работы и социальных выплат. А я перееду на материк уже в октябре, - пишет Павел Казарин на своем Телеграм-канале.

Все эти месяцы из Крыма будут уезжать мои друзья. Они понимали происходящее лучше меня. Пока я прятался в региональную идентичность – они жили в рамках общегражданской. Мой внутренний крымчанин уступит место внутреннему украинцу намного позже. И только тогда я пойму, почему для моих друзей было важно не получать российские документы.

Они оказались принципиальнее меня. Пока я пытался сохранить свой маленький мирок – они уходили на фронт. Пока я пытался жить “под радарами” – они становились волонтерами. Мне нечем гордиться в моем 2014-м. Мои друзья просто выиграли мне время – то самое, которое я потратил на рефлексии.

Даже в октябре, пакуя вещи в багажник, я уговаривал себя, что это не навсегда. После отъезда успею вернуться в Крым еще дважды. А потом в Симферополе ФСБ арестует моего коллегу – и дальше я стану общаться с родственниками лишь в мессенджерах.

Я нынешний мог бы многое рассказать себе прежнему. Подстраховать от ошибок. Выпрямить дороги. Подстелил бы соломки и отретушировал бы биографию. Но только вряд ли без этих ошибок тот прежний Казарин мог бы стать нынешним. У бумерангов неприятная траектория, но свои бумеранги я запустил сам.

Когда я отправлял в российское посольство заявление на выход из гражданства – то думал, что сольют именно его. Подробная анкета на три страницы с указанием всех номеров и дат. Я ошибся. Слили документы из паспортных столов – один из которых в Симферополе, а другой в Москве. Синхронный доступ к обеим бумагам мог быть только у людей с погонами. Когда в следующий раз меня будут спрашивать о доказательствах того, что Шарий работает в связке с российскими спецслужбами – я буду знать, что ответить.

Наверное, подобное внимание должно даже льстить.

Судя по всему, пророссийские ребята долго танцевали на моих паспортах. Вполне логичное поведение для тех, из-за кого счет российским паспортам в Крыму идет на миллионы.

Спасибо тем, кто поддержал. Вы, конечно, самая настоящая кавалерия из-за холмов. Кто-то из вас знал о моих секретах, кто-то нет. И теперь мне неловко перед теми, кому я не говорил.

Прекрасно понимаю тех, у кого остались вопросы. Ваш скепсис более чем оправдан. Знаете, меньше всего я настроен прятаться за обстоятельства. Свою биографию я пишу сам – и потому авторство ошибок тоже принадлежит мне.

Я планировал закончить эту историю до огласки. Теперь буду заканчивать после огласки. Документы для посольства собраны – осталось лишь дождаться, пока оно снова откроет запись.

Пойду проветрю шкаф от скелетов