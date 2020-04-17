Бумажные маски не спасли? В "УЗ" заявили о десятках больных коронавирусом
По состоянию на 16 апреля среди сотрудников компании "Укрзалізниця" зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Как сообщила пресс-служба компании, всего 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, 50 из них – с пневмонией.
Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудникам локомотивного депо в Кременчуге на Полтавщине раздали самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок. Вместо перчаток железнодорожники использовали упаковки от батона. Из-за этого разгорелся скандал.
После появления этой новости пресс-служба "Укрзалізниці" вдруг отчиталась об обеспечении локомотивного депо "Кременчуг" защитными масками. При этом факт существования бумажный масок они все же признали.
Работников локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.
Врач-инфекционист Вадим Терешин рассказал OBOZREVATEL, что бумажные маски не защитят от коронавируса, их польза – нулевая.
Также OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.