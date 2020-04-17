Главная Новости
17 апреля • обновлено в 12:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Бумажные маски не спасли? В "УЗ" заявили о десятках больных коронавирусом

724
Читать материал на украинском

По состоянию на 16 апреля среди сотрудников компании "Укрзалізниця" зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщила пресс-служба компании, всего 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, 50 из них – с пневмонией.

Бумажные маски не спасли? В "УЗ" заявили о десятках больных коронавирусом

uz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудникам локомотивного депо в Кременчуге на Полтавщине раздали самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок. Вместо перчаток железнодорожники использовали упаковки от батона. Из-за этого разгорелся скандал.

После появления этой новости пресс-служба "Укрзалізниці" вдруг отчиталась об обеспечении локомотивного депо "Кременчуг" защитными масками. При этом факт существования бумажный масок они все же признали.

Бумажные маски не спасли? В "УЗ" заявили о десятках больных коронавирусом

Работников локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.

Врач-инфекционист Вадим Терешин рассказал OBOZREVATEL, что бумажные маски не защитят от коронавируса, их польза – нулевая.

Также OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги