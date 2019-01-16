Буллинг в Украине: Порошенко подписал важный законопроект

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу".

Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады. Известно, что проект закона №8584 определяет понятие буллинга (травли) и предусматривает административную ответственность за подобные действия.

В украинском законодательстве буллинг рассматривают как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения".

"За" введение наказания за подобные действия на заседании 2 октября проголосовали 228 парламентариев.

Травля, согласно законопроекту, влечет за собой штраф от 850 грн 1700 грн или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. За повторное правонарушение штраф составит уже от 1700 до 3400 грн.

Иллюстрация. Буллинг в школе www.kalyakimalyaki.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог поделилась советами о том, как распознать буллинг.

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