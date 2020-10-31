Нет никакой несостоятельности в государстве Украина, о чем нам вещают все чаще.

Нет никаких проблем с народом Украины.

Нет никаких вопросов к качеству наших граждан.

Нет никакой последовательности или непоследовательности.

Если бы Америка качала Мексику, как нас Россия - там было бы то же, что и у нас.

Если бы Китай качал саму Россию - в России было бы то же самое, что и у нас.

Назвать это можно было бы теми же словами. И гнобить, гнобить, внушать неуверенность в себе, указывать на каждый промах, сбивать с ног и высмеивать.

Если бы Франция была в три раза больше Германии и долгие годы вмешивалась бы во внутренние дела суверенного государства, как к нам Россия - в Германии была бы часть коллаборантов, часть патриотов и часть "а какая разница, лишь бы не стреляли".

Если бы Южную Корею не поддержали США, и она подпала бы под влияние КНДР, и, следовательно, России - там было бы так, как в КНДР и России. И люди поклонялись бы ничтожным "лидерам".

Нет никакой "слабой" и "несостоявшейся" Украины. У нас всего лишь ВМЕШАТЕЛЬСТВО и раскачка нас другим государством.

Медведчук - это не беда украинского народа, который "вот такой". Медведчук - это ВМЕШАТЕЛЬСТВО другого государства.

Коломойский - это его, чужого государства, ситуативный союзник. Зеленский - это инструмент. Но это не плоть от плоти украинская проблема - это ВМЕШАТЕЛЬСТВО другого государства.

Вмешайтесь и раскачайте ЛЮБОЕ государство в мире, пропитайте его своими кадрами, вырастите в нем свои же ростки, выморите голодом народ и заселите своим, и вы получите то же самое, что в Украине - в Польше, Италии или в той же РФ.

Мы нормальные. Мы так же не все образованные - как и в США. Мы не все законопослушные - как и во Франции. Мы тоже превышаем скорость, деремся, имеем проблемы с алкоголем и наркотиками, как и все во всем мире. Но им никто десятилетиями не давил на мозг "Иронией судьбы" И не тратил баснословные деньги, чтобы разрушить государство изнутри. Везде есть свое деление на образные 25 и 73, и оно разное. Но оно существует везде.

Я вообще удивляюсь, что у нас выжили и держатся те самые 25, а не меньше. При таком-то прессинге и усилиях агрессора, столько лет косившего под брата.