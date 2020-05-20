Буковину накрыла новая вспышка COVID-19: десятки заболевших, есть жертвы

С начала пандемии на Буковине коронавирусом заразились 2796 человек

Больницы в области переполнены больными COVID-19, которые имеют и сопутствующие заболевания

В Черновицкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 54 пациентов и зафиксировали три новые смерти от него. Хотя еще в выходные в регионе фиксировали втрое меньше случаев.

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В целом на протяжении суток лабораторный центр исследовал 376 новых образцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За прошедшие трое суток госпитализирован 81 человек. Я считаю, что это большое количество. В течение этих суток от осложнений COVID-19 умерли восемь буковинцев", – сказал он.

В Черновицкой области новая волна COVID-19

Правда, подчеркнул чиновник, наблюдается в области и "динамика выздоровления". В частности, в течение тех же трех суток со коронавируса вылечились еще 119 пациентов.

"В больницах Черновицкой области заполнено 56% коек, выделенных для больных на коронавирус. Однако инфекционные отделения в некоторых медучреждениях заполнены на 100%. Это, в частности, областная клиническая больница, Глибоцкая и Сторожинецкая ЦРБ", – объяснил Осачук.

По данным Черновицкой ОГА, на Буковине зафиксировали еще 5 летальных исходов, в трех из этих пациентов подтвердили COVID-19. Все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Так, в городской больнице скончался 43-летний черновчанин с подтвержденным COVID-19, который имел пневмонию и также болел раком легких. Не смогла преодолеть коронавирус и 62-летняя пациентка с Кицманского района, которая имела тяжелую пневмонию и болела сахарным диабетом, кардиосклерозом. Еще одну жертву осложнений вируса зафиксировали в областной больнице – умер 58-летний пациент, который имел хроническую болезнь почек и находился на гемодиализе. Кроме этого, мужчина болел стенокардией, кардиосклерозом, пневмонией и коронавирусом.

Всего с начала вспышки на Буковине COVID-19 заразились 2796 человек. Из них 113 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как минимум 682 – выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больницах Черновцов почти закончились места для больных коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Алексей Каспрук.

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