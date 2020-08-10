Буковине грозит "красная" зона: ежедневно фиксируют более сотни больных COVID-19

На Буковине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, из-за чего регион может попасть в "красную" карантинную зону, где снова будут вводить жесткие ограничения.

В частности, несколько дней подряд там фиксируют более ста больных COVID-19 в сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук.

Он подчеркнул, что из 432 исследованных образцов 9 августа этот диагноз подтвердился у 108, в то же время 46 буковинцев выздоровели. Всего с начала пандемии на Буковине зарегистрировано уже 6777 случаев коронавирусной инфекции. Тогда как 5215 человек победили эту болезнь.

Председатель ОГА призвал граждан сознательно относиться к собственному здоровью и соблюдать правила карантина, иначе их будут ужесточать.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную" зону. Это означает возвращение к жестким карантинным ограничениям. Очень прошу, давайте вместе не допустим этого. Берегите себя и близких!" – призвал Осадчук.

Скриншот (Facebook серно Осадчук)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для перемещения из "красной" зоны карантина в "зеленую" сдавать тест на коронавирус не нужно. В то же время работа общественного транспорта в "красной" зоне останавливается.