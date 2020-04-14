Буковина снова вводит особый режим: за день обнаружили еще 84 больных COVID-19

По состоянию на вечер понедельника, 13 апреля,в Черновицкой области подтвердили еще 84 случая заражения коронавирусом, из-за чего власти города решили снова ввести на пасхальные выходные особый режим.

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Об этом сообщил в своем видеообращении в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы имеем снова очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования. Давайте задумаемся – это люди, которые не уезжали за границу, и там заразились. Они заразились здесь, дома", – отметил глава ОГА.

Буковина снова вводит особый режим

"Еще неделю назад в Черновцах было установлено пятеро инфицированных, теперь за один раз — 54", —добавил Осачук, призвав жителей области соблюдать карантинные правила.

При этом чиновник отметил, что сейчас в областном центре зафиксировано почти 150 случаев коронавируса.

Всего же в Черновицкой области по состоянию на вечер 13 апреля подтверждено 546 случаев коронавируса. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

В связи со сложившейся ситуацией в области в течение следующих выходных, по рекомендации Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионе снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля в области также действовал особый режим. В этот период ни один магазин (включая продуктовые) не работал, бензин на АЗС продавали только госслужбам, а людям категорически не рекомендовали выходить из дома.

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