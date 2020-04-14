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14 апреля • обновлено в 06:23
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Буковина снова вводит особый режим: за день обнаружили еще 84 больных COVID-19

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По состоянию на вечер понедельника, 13 апреля,в Черновицкой области подтвердили еще 84 случая заражения коронавирусом, из-за чего власти города решили снова ввести на пасхальные выходные особый режим.

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Об этом сообщил в своем видеообращении в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы имеем снова очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования. Давайте задумаемся это люди, которые не уезжали за границу, и там заразились. Они заразились здесь, дома", – отметил глава ОГА.

Буковина снова вводит особый режим

Буковина снова вводит особый режим

"Еще неделю назад в Черновцах было установлено пятеро инфицированных, теперь за один раз — 54", —добавил Осачук, призвав жителей области соблюдать карантинные правила.

При этом чиновник отметил, что сейчас в областном центре зафиксировано почти 150 случаев коронавируса.

Всего же в Черновицкой области по состоянию на вечер 13 апреля подтверждено 546 случаев коронавируса. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

В связи со сложившейся ситуацией в области в течение следующих выходных, по рекомендации Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионе снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля в области также действовал особый режим. В этот период ни один магазин (включая продуктовые) не работал, бензин на АЗС продавали только госслужбам, а людям категорически не рекомендовали выходить из дома.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Вообще побарабану они сами пускали из Европы своих заробитчан больных вот пусть наслаждаються теперь)
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