"Буковель" закрылся из-за вспышки коронавируса в Украине

Самый большой и дорогой украинский горнолыжный курорт в Украине "Буковель" прекращает свою работу из-за распространения коронавируса в стране.

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Закрыт он будет, начиная с 25 марта. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, ссылаясь на заявление одного из владельцев Александра Шевченко.

"Курорт мог бы работать и дальше, но из-за жесткого карантина по стране комплекс вынужден остановить свою деятельность", – цитируют его слова в сообщении.

"Буковель" закрылся из-за коронавируса

Шевченко добавил, что все отдыхающие, кто уже оплатил проживание в отелях заранее, смогут написать специальные заявления и вопрос с возвратом денег будет решен.

При этом ранее в СМИ отметали, что даже несмотря на то, что в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса, а в Ивано-Франковской области – режим "чрезвычайной ситуации", горнолыжный комплекс "Буковель" продолжал деятельность. Заведения общественного питания там перешли на режим доставки или самовыноса, но работали несколько гостиниц и все 16 подъемников, трассы.

"Буковель" прекращает работу из-за коронавируса Telegram-канал PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, порядка 100 украинских высокопоставленных политиков и звезд шоу-бизнеса в разгар коронавируса 8 марта закрывали курортный сезон в Куршевеле. Оттуда они могли привезти болезнь в Украину.

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