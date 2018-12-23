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"Бухают и воруют": бомж с Донбасса рассказал о жизни в ОРДЛО

3.5тЧитать материал на украинском

После начала войны на Донбассе большинство местных жителей на оккупированных территориях только бухают и воруют.

Об этом российскому пропагандистскому изданию Lenta.ru рассказал уроженец Донбасса Владимир Кучеренко. Мужчина бежал от войны в Россию, где у него украли деньги и паспорт. Теперь ему приходится бомжевать, как и другим украинцам, которые выехали в РФ с оккупированных территорий.

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"Да, тут на Арбате была парочка (украинцев. – Ред.), но у них были документы. Я даже их спрашивал: "Ну ладно я, у меня документов нет, поэтому на улице живу. А вы, ребята? Идите устройтесь на работу". Но месяца через два увидел их чистенькими. Видимо, работают, не воруют. А вообще много из Луганска, Донецка пацанов пропало. Все бухают, воруют", – сказал Кучеренко.

Владимир Кучеренко

Владимир Кучеренко

РИА Новости

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило правительству РФ увеличить срок временного пребывания в России для жителей "Л/ДНР" до 180 дней.

Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Какой впечатляющий "рассказ очевидца'. В советские годы была такая песня: "Если КТО-ТО КОЕ-ГДЕ у нас ПОРОЙ..." Но даже эта песня содержит намного больше конкретной информации, чем рассказ этого "очевидца".
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5
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Фото с лесопилки, вы когда дёргаете что то с опозиционных изданий источник проверяйте https://life.ru/t/бизнес/885263/raby_xxi_vieka_madonna_s_miortvym_mladientsiem_i_babushka_s_zashitymi_ghlazami
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минин евген
минин евген
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека". - Русский царь Александр I о росисе.
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5
1
минин евген
минин евген
Poroshenko Petro, мой малыш тебе в рот не влезет. специально для тебя, дебил, начну брать цитаты с цензора. что бы тебе понятно было.
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2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
минин евген, Малыш, не бери цитаты с цензора, жто издание для дебилов
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2
5

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