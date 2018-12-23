"Бухают и воруют": бомж с Донбасса рассказал о жизни в ОРДЛО

После начала войны на Донбассе большинство местных жителей на оккупированных территориях только бухают и воруют.

Об этом российскому пропагандистскому изданию Lenta.ru рассказал уроженец Донбасса Владимир Кучеренко. Мужчина бежал от войны в Россию, где у него украли деньги и паспорт. Теперь ему приходится бомжевать, как и другим украинцам, которые выехали в РФ с оккупированных территорий.

"Да, тут на Арбате была парочка (украинцев. – Ред.), но у них были документы. Я даже их спрашивал: "Ну ладно я, у меня документов нет, поэтому на улице живу. А вы, ребята? Идите устройтесь на работу". Но месяца через два увидел их чистенькими. Видимо, работают, не воруют. А вообще много из Луганска, Донецка пацанов пропало. Все бухают, воруют", – сказал Кучеренко.

Владимир Кучеренко РИА Новости

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило правительству РФ увеличить срок временного пребывания в России для жителей "Л/ДНР" до 180 дней.