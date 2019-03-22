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Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

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На крупнейшем сайте путешествий TripAdvisor украинцы разместили частную экскурсию для иностранцев – "Донбасс-тур: опыт войны 1 день".

Любопытным наблюдением поделился в Facebook украинский журналист и блогер Евгений Спирин. Отмечается, что турне занимает всего один день (поездка до Славянска и обратно) и стоит около 10700 грн.

"Стартаперы" предлагают туристам:

  • посмотреть на разваленные здания;

  • поговорить с местными, которые своими глазами видели бомбы;

  • сделать фото в бронежилете и каске;

  • купить на рынке керамический автомат Калашникова и др.

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Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

tripadvisor.co.uk

При этом, в туре обещают предоставить бонусы – кондиционер в автомобиле, бутилированная вода и возможность попробовать кухню Донбасса.

"Прям хочется отведать кухни Донбасса. Наверное, это – закусывать самогон антрацитом и абрикосами. Надо посоветовать авторам включить в программу танцы на захоронениях, комнату пыток Гиркина в качестве музея и аттракцион: пытай местного жителя паяльником и гвоздями, но за отдельную плату", – отметил Спирин.

Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

Скриншот

Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

Скриншот

Пользователи бурно отреагировали на "стартап". "Платить десять косарей, чтобы посмотреть на развалины?", "Могу бесплатно в Широкино отвезти", "Я знал, что не тем занимаюсь", "Кошерный стартап", "Почему в Донецк не везут? Вот там адреналин", – написали в комментариях.

Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"
Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"
Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

"Также в программе внезапные грады, фото в обнимку с "ополченцем", участие в призывании Путина ввести войска. Причем ополченец фейковый – лентяй из Подмосковья, который сочиняет истории о своем тяжёлом донбасском детстве", – сыронизировал пользователь Dmytro Mrachnik.

Будут звать войска Путина: в Украине придумали для иностранцев экстремальный "Донбасс-тур"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты причислили к традиционной кухне Донбасса борщ и котлету по-киевски.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Евгений Спирин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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