"Будут висеть на березе!" На Галичине жестко высказались об отделении от Украины

Любому, кто предложил бы отделить Галичину и Волынь от Украины и присоединить к Польше, грозила бы расправа местных жителей вплоть до физического уничтожения.

Ведь они категорически не поддерживают сепаратистские идеи и готовы радикально бороться с теми, кто их захочет насаждать. Об этом в эфире еженедельного стрима заявил журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на мнение своих друзей из западной Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы "Украинская правда"

"На счет Галичины и Волыни к Польше. Есть у меня много друзей с этих территорий, которые родом из Тернополя, Львовской области, Ивано-Франковской. И время от времени я им этот вопрос задаю. Ответ следующий, цитирую практически дословно: "Если у нас появился бы какой-нибудь Гиркин (экс-главарь "ДНР". – Ред.) в нашем городе и начал кричать что-то подобное, что кричали в 2014 году русские на оккупированных территориях, то этот человек бы через пять минут висел на березе". Наверное, на этом можно поставить точку", – ответил он на вопрос о вероятности отхода Львовщины и Волыни к Польше от одного из зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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