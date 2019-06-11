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"Будут висеть на березе!" На Галичине жестко высказались об отделении от Украины

4.7тЧитать материал на украинском

Любому, кто предложил бы отделить Галичину и Волынь от Украины и присоединить к Польше, грозила бы расправа местных жителей вплоть до физического уничтожения.

Ведь они категорически не поддерживают сепаратистские идеи и готовы радикально бороться с теми, кто их захочет насаждать. Об этом в эфире еженедельного стрима заявил журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на мнение своих друзей из западной Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы

Украинцы

"Украинская правда"

"На счет Галичины и Волыни к Польше. Есть у меня много друзей с этих территорий, которые родом из Тернополя, Львовской области, Ивано-Франковской. И время от времени я им этот вопрос задаю. Ответ следующий, цитирую практически дословно: "Если у нас появился бы какой-нибудь Гиркин (экс-главарь "ДНР". – Ред.) в нашем городе и начал кричать что-то подобное, что кричали в 2014 году русские на оккупированных территориях, то этот человек бы через пять минут висел на березе". Наверное, на этом можно поставить точку", – ответил он на вопрос о вероятности отхода Львовщины и Волыни к Польше от одного из зрителей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Интересно, как в свидомых кастрюлях одновременно помещаются мысли о преступности советского режима и вскукареки тип "галычына це укроина", ведь любому мало-мальски образованному человеку известно, как эти земли стали Украиной
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1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Это что, открытое преследование по политическим взглядам? Жителям нельзя не то что создать свой конгломерат а даже думать об этом, иначе друзья цимбалюка убьют их - повесят на березе? Террор, подумали все нормальные люди.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну, да. И получить польский паспорт естественно не мечтают.
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