"Будут умирать дома": Комаровский предупредил о коллапсе медицины из-за COVID-19

При наличии 50 тяжелых больных коронавирусом COVID-19 в Киеве произойдет коллапс медицины.

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Об этом в интервью "Гордону" рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

"50 тяжелых больных в Киеве – и все аппараты ИВЛ и анестезиологи закончатся. Потому что как только среди этих заболевших будет один олигарх или полуолигарх, то он тут же купит – и рядом с ним будет персональный анестезиолог. Понимаешь? И там будет меньше", – пояснил медик.

Эпидемия COVID-19

Комаровский указал, что при наличии большего количества зараженных в стране, помощь первыми получат чиновники.

"Кто у нас первый доступ к тестам получит? Я тебе скажу. Райадминистрация, верхушка полиции и так далее. Поэтому первые койки займут депутаты, чиновники, полиция, судьи. И когда вот эти дедушки-бабушки помирать начнут, их даже в больницу не повезут. Они дома будут умирать от инфарктов, инсультов, диабета и просто будут говорить, что у них "жизненный код закончился". У нас сейчас это очень модно – "жизненный код". Только у страны жизненный код может закончиться с такими подходами. Вот и все", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский сообщил, что народные депутаты цинично поступают, являясь в Верховной Раде в респираторах, в то время как врачи носят обычные медицинские маски.

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