"Будут указывать на ведьм": Забужко увидела угрозу в феномене юной экоактивистки

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН может стать прецедентом для использования детей в интересах диктаторов.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила украинская писательница Оксана Забужко. Она напомнила, что подобное уже было в истории человечества и дети становились символами режимной пропаганды.

"Этот девичий типаж: сфрустрированный подросток, который использует для сверхкомпенсации административно-властный ресурс, предоставленный взрослым обществом. Высокая трибуна, бумажка, взволнованный голос. Серия "дети-герои": Мамлакат Нахангова, Гуля Королева (на памяти моего поколения – несчастные Саманта Смит и Ника Турбина, мир их праху). Звонкоголосое, через громкоговорители: "Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым!" – проводит параллели Забужко.

Грета Тунберг Euronews

Она подчеркнула, что любой авторитаризм очень охотно использует в своих целях такой тип девушек, поскольку ему на руку их эмоциональность. К тому же, подобная технология не теряет свою популярность уже на протяжении нескольких столетий.

"Исторические вариации могут быть разные – от "только ребенку Бог явит истину" в детских крестовых походах Франции-1212 до "голосуй за молодые лица" на выборах в Украине-2019. Но политологи подтвердят, что симптом всегда тревожный: за "ювенильным резервом" взрослые дяди и тети обращаются тогда, когда рациональные способы управления исчерпаны", – пишет Забужко.

"Это все, что я пока могу сказать о феномене Греты Тунберг. Остается подождать, когда ее (и других, ей подобных) будут выпускать "указывать на ведьм" – кого сжечь, кого помиловать: вот тогда и станет ясно, "кто девочку танцует". Будем внимательны", – подчеркнула она, подытоживая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, благодаря которой планета вышла на самый масштабный марш за климат, выступила с пламенной речью к мировым лидерам на саммите ООН по климату.

Она призвала мировых лидеров перестать заявлять, что они делают достаточно для борьбы с загрязнением окружающей среды.

Выяснилось, что Грета Тунберг – дочь популярной шведской артистки Малены Эрнман, одной из самых ярких участниц песенного конкурса Евровидение 2009 года.

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