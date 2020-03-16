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16 марта • обновлено в 11:52
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Будут работать только аптеки и продуктовые: во Львове и Тернополе усилили карантин

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Во Львовской области приняли решение перейти на более строгий карантин из-за угрозы распространения коронавируса в стране. В частности, в области рекомендовали ограничить мероприятия с участием более десяти граждан.

Такое предложение утвердили на заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом объявил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает 24 канал.

Кроме того, в области рекомендовали ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления админуслуг (будет онлайн), работу заведений общественного питания и ТЦ (кроме аптек, заправок и продуктовых), передвижения населения на административных территориях.

Будут работать только аптеки и продуктовые: во Львове и Тернополе усилили карантин

Также было принято решение о введении дистанционной работы сотрудников. Кроме этого, пересмотрят работу общественного транспорта.

Отметим, что в Тернопольской области также закрыли всю торговлю и сферу услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Напомним, что накануне стало известно о соответствующем распоряжении городского главы Одессы Геннадия Труханова. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 16 марта в Киеве не будут работать торговые центры, закрываются магазины за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Работать будут АЗС, банки и банкоматы.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В частности, четыре в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

Как сообщал OBOZREVATEL, меры по противодействию коронавирусу COVID-2019 в Украине могут стать еще более жесткими в связи с распространением заболевания. В ближайшие дни больницы и аптеки страны обеспечат масками и антисептиками, а спекулянтов будут наказывать.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Львов
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