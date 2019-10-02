Главная Новости
2 октября • обновлено в 14:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Будут пуховики, шарфы и шапки на глаза": назван последний теплый день перед похолоданием в Украине

2.8т Читать материал на украинском

В Украине с 3 октября начнутся дожди, которые охватят в основном западную часть, и похолодание.

В западных регионах температура опустится до +11 – +17, на других территориях продержится на уровне +17 – +24, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве тоже еще без осадков и тепло, +22, +23. 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди", – уточнила она.

По словам синоптика, четверг будет самым теплым днем по всей стране, кроме западных регионов.

В Украину придет настоящая осень

В Украину придет настоящая осень

wallbox.ru

"Дальше будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, может, рукавички", – предупредила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, 2 октября синоптики пообещали возвращение теплой погоды, которое, однако, не продлится долго. Самая теплая температура будет в Прикарпатье – до +26.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel