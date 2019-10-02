"Будут пуховики, шарфы и шапки на глаза": назван последний теплый день перед похолоданием в Украине

В Украине с 3 октября начнутся дожди, которые охватят в основном западную часть, и похолодание.

В западных регионах температура опустится до +11 – +17, на других территориях продержится на уровне +17 – +24, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве тоже еще без осадков и тепло, +22, +23. 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди", – уточнила она.

По словам синоптика, четверг будет самым теплым днем по всей стране, кроме западных регионов.

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"Дальше будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, может, рукавички", – предупредила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, 2 октября синоптики пообещали возвращение теплой погоды, которое, однако, не продлится долго. Самая теплая температура будет в Прикарпатье – до +26.

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