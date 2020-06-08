Будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы: Минздрав дал ответ

Общество 10:32, 8.06.2020 Обновлено: 11:11, 8.06.2020

Приехавшие из-за границы украинцы должны пройти или самоизоляцию, или обсервацию на выбор.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Минздраве назвали условие для прохождения обсервации

По его словам, в случае выбора самоизоляции необходимо установить приложение "Дій вдома".

"Если нет возможности установить это приложение или где-то проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", – отметил Степанов.

Он добавил, что есть четко определенные места обсервации в зависимости от региона.

"При самоизоляции человек должен сократить практически к нулю все свои контакты с любым другим лицом", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала введения карантина украинцев штрафовали за выход на улицу без документов и нахождение в общественном месте без маски.

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