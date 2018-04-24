"Будут ездить на телегах": жителям "ДНР" предрекли транспортный коллапс

Во временно оккупированном Донецке может наступить транспортный коллапс, поскольку весь автобусный парк критично износился, а вкладывать деньги в его ремонт перевозчикам нет смысла, поскольку в "ДНР" это очень дорого.

Такой вариант, как повышение стоимости проезда для компенсации починки транспорта, не приветствуется главарями террористов, поскольку тогда людям придется тратить на проезд до 30% своих зарплат, что спровоцирует социальные бунты, пишет Фашик Донецкий в блоге, опубликованном на "Обозревателе".

Более того, ситуация усугубляется еще и тем, что оккупационные власти анонсировали проверки перевозчиков, которые на самом деле являются завуалированным названием их поборов.

Ссылаясь на слова владельцев маршрутных такси, блогер отмечает, что те, кому выпишут штрафы за неисправность автотранспорта и несоответствие, намерены разобрать свои разбитые авто или вообще позакрывать их в гаражах на неопределенный срок. Ведь без таких радикальных мер предпринимателям придется работать себе в убыток.

Перевозчики прогнозируют, что своего апогея ситуация с износом городского транспорта в Донецке достигнет уже к осени 2018 года.

"Мораль: зае*ись, освободили. Скоро на велосипедах ездить будут люди в Донецке на работу. Ну, или на телегах. А Украине пиз*ец, смотри не перепутай", — с сарказмом отмечает Фашик Донецкий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогер рассказал, как живется оккупированному Донецку с комендантским часом.