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"Будут ездить на телегах": жителям "ДНР" предрекли транспортный коллапс

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Во временно оккупированном Донецке может наступить транспортный коллапс, поскольку весь автобусный парк критично износился, а вкладывать деньги в его ремонт перевозчикам нет смысла, поскольку в "ДНР" это очень дорого.

Такой вариант, как повышение стоимости проезда для компенсации починки транспорта, не приветствуется главарями террористов, поскольку тогда людям придется тратить на проезд до 30% своих зарплат, что спровоцирует социальные бунты, пишет Фашик Донецкий в блоге, опубликованном на "Обозревателе".

Более того, ситуация усугубляется еще и тем, что оккупационные власти анонсировали проверки перевозчиков, которые на самом деле являются завуалированным названием их поборов.

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Ссылаясь на слова владельцев маршрутных такси, блогер отмечает, что те, кому выпишут штрафы за неисправность автотранспорта и несоответствие, намерены разобрать свои разбитые авто или вообще позакрывать их в гаражах на неопределенный срок. Ведь без таких радикальных мер предпринимателям придется работать себе в убыток.

Перевозчики прогнозируют, что своего апогея ситуация с износом городского транспорта в Донецке достигнет уже к осени 2018 года.

"Мораль: зае*ись, освободили. Скоро на велосипедах ездить будут люди в Донецке на работу. Ну, или на телегах. А Украине пиз*ец, смотри не перепутай", — с сарказмом отмечает Фашик Донецкий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогер рассказал, как живется оккупированному Донецку с комендантским часом.

Персона
Фашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости ДНР
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