Трагическая смерть курсантки в Харькове: врачи думали, что она наркоманка, а девушку ударил инсульт

На Сумщине 18 декабря похоронят 19-летнюю курсантку Харьковского национального университета внутренних дел, которая умерла от инсульта.

Врачи ошиблись и не сразу смогли поставить правильный диагноз, а после операции советовали родителям верить в чудо. В следующем году девушка собиралась выйти замуж и строила масштабные планы. Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Была спортсменкой и на здоровье не жаловалась

В среду в селе Боромля на Сумщине похоронят 19-летнюю Алину Приходько. Причиной ее смерти стал инсульт. И родные, и школьные учителя в селе в шоке – девушка никогда не жаловалась на здоровье. Напротив, была спортсменкой.

Алина Приходько Facebook Алины Приходько

"Мы поверить не можем. Алина ведь занималась спортом. На базе нашей школы занималась гимнастикой, показывала хорошие результаты. Участвовала во всех спортивных школьных соревнованиях и часто побеждала. Никаких жалоб на головную боль или еще что-то у нее не было", – рассказала OBOZREVATEL завуч местной школы Алина Крупеня.

Алина занималась гимнастикой со школы Facebook Алины Приходько

Алина занималась гимнастикой со школы Facebook Алины Приходько

Приступ у девушки случился 8 декабря, в воскресенье, когда она каталась на катке в Харькове. Знакомые рассказывают, что во время катания ей вдруг стало плохо, она схватилась за голову и присела. Ее знакомый побежал за лекарством в аптеку, а подруга отвела ее в туалет, умыться. Но там Алина сказала, что у нее ужасная боль, и потеряла сознание.

Друзья вызвали скорую, ее отвезли в 4-ю неотложку, но врачи почему-то решили, что девушка могла пострадать от наркотиков, мол, передоз. И до утра ставили ей капельницы, так и не разобравшись, что же с ней случилось на самом деле. И только утром, когда провели томографию, обнаружили, что у нее опухоль мозга. Ее удалили во время срочной операции, но было слишком поздно.

Алина мечтала стать полицейской еще со школы Facebook Алины Приходько

Алина очень гордилась тем, что учится на полицейского психолога Facebook Алины Приходько

Все село собирало деньги на лечение девушки. Люди надеялись, что она выкарабкается. После операции врачи не отходили от пациентки, но родителям говорили, чтобы они молились и верили в чудо. К сожалению, чуда так и не случилось. Через неделю, 16 декабря, Алина умерла, так и не придя в себя.

Была умницей и лучиком света

Родственница Алины рассказала, что девушка, действительно, ничем не болела. "У нее был только гайморит с детства. А так никаких жалоб никто не слышал", – говорит женщина.

Алина Приходько Facebook Алины Приходько

В семье Алина была "лучиком света". Умница, хорошо училась и в университет внутренних дел девушка поступила самостоятельно. Ее родители простые люди, которые занимаются сельским хозяйством. Еще в школе Алина готовилась к экзаменам самостоятельно, лишних денег на репетиторов в семье не было.

"Алина давно хотела стать полицейской. Но училась в институте на психолога. Ей никто не помогал поступать в вуз, она все делала сама", – говорит родственница.

В 2017 году Алина Приходько закончила школу Facebook Алины Приходько

Алина с друзьями и сестрой Facebook Алины Приходько

Алина с родителями Facebook Алины Приходько

Алина собиралась в следующем году выйти замуж Facebook Алины Приходько

В школе завуч Крупеня рассказала, что Алина очень любила возиться с маленькими детьми, да и они к ней тянулись. Видимо, поэтому она и выбрала профессию психолога.

Алина собиралась выйти замуж. Ее избранник – парень из ее же села, с которым они дружили еще со школы. "Он работает, но отношения к полиции не имеет. Они давно дружат. Сейчас он очень тяжело переносит смерть Алины, они очень любили друг друга. Свадьбу планировали сыграть в следующем году", – рассказала знакомая.

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